Migrazioni e diritti umani: incontro organizzato da Varese Società Civile

Questa sera, sabato 16 febbraio, in Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1, Varese) con inizio alle ore 21,00 Varese Società Civile propone un incontro con il giornalista e attivista (fondatore di Peace Reporter e di E-il mensile di Emergency), MASO NOTARIANNI, ANNA POLO, giornalista dell’agenzia di stampa internazionale PRESSENZA, e i ragazzi del COLLETTIVO AULA 14 DELL’UNIVERSITÀ DI BERGAMO che proietteranno un loro filmato di 28’ sulla questione migrazioni/diritti umani. Racconteranno come e perché si sono costituiti in Collettivo, a quali progetti lavorano.

Sono invitati i vari gruppi e collettivi di giovani di Varese e provincia per un confronto aperto con gli ospiti sui punti che più muovono azioni e progetti o rispondere a domande e quesiti.

VARESE SOCIETÀ CIVILE è un gruppo (liberamente costituito e deliberatamente senza natura giuridica) di singoli cittadini impegnati a contrastare la violenza ideologica e razzista delle attuali figure istituzionali, mediante resistenza, protesta e disobbedienza civile.

Da agosto 2018 a oggi hanno raccolto 980 firme per una petizione contro la politica del ministro degli Interni e preso parte a varie iniziative di sostegno a pratiche di accoglienza e integrazione.: «Ma la nostra scommessa più grande – spiegano – è quella di portare alla luce l’esistenza di un tessuto sociale e civile vivo e sano nel nostro territorio, di aiutarlo a conoscersi e riconoscersi, di fare rete con le moltissime realtà esistenti e di ricreare luoghi di incontro e conoscenza, di scambio e di aggregazione e azione sociale».

Alla serata hanno già aderito i ragazzi di COVO (Organizzazione Varesina di Orientamento e Cultura/sala studi di via Como), Carpe Somnium e La città invisibile (magazine Varese).

«La scommessa è quella di riempire la serata di studenti e giovani, di farli mescolare e conoscere, di creare un primo passo per azioni più ampie. E di diventare arcipelaghi: isole di un solo mare, non più scollegate».



La serata sollecita e include anche la partecipazione di cittadini di qualsiasi età, interessati alla proposta