Per ‘”M’illumino di meno” Rescaldina canta l’inno nazionale a lume di candela

Torna il 1 marzo, per il quinto anno consecutivo, “M’illumino di meno” l’iniziativa del Comune di Rescaldina e della Consulta Commercio di Rescaldina per il risparmio energetico. L’iniziativa del 2019 non parlerà solo di risparmio energetico ma anche di economia circolare, di riduzione dei rifiuti, di recupero e di riutilizzo.

I cittadini da oggi, lunedì 18 febbraio, possono iscriversi portando nei negozi aderenti 10 tappi di plastica, 5 tappi di sughero o 1 paio di vecchie scarpe da ginnastica. In cambio riceveranno uno dei seicento “kit luminosi” composto da un paio di occhiali luminosi, un braccialetto luminoso e una fascia catarifrangente da braccio.

La sera del primo marzo tutti i i cittadini potranno recarsi nei negozi dove si sono iscritti dalle ore 18.30 ed aggregarsi poi ai cortei in partenza da via Gramsci e Piazza Europa che poi, percorrendo le vie del paese, convergeranno in stazione per cantare tutti insieme il più grande Inno Nazionale a lume di candela che Rescaldina abbia mai visto e partecipare all’aperitivo offerto dai commercianti.

A Rescaldina (partendo da via Gramsci) il corteo sarà animato dalla banda e da Rescalda (partendo da Piazza Europa) sarà animato da un giocoliere che intratterrà i partecipanti in piazza Europa, piazza don Arioli e in stazione. Nei negozi, per la serata, diverse offerte speciali ed animazioni ma soprattutto come da tradizione vetrine tassativamente a lume di candela, come a lume di candela saranno le cene nei ristoranti e locali aderenti.