Minaccia automobilista con una pistola giocattolo, denunciato

Per una mancata precedenza ha messo una pistola, che poi si è rivelata un giocattolo, in faccia ad un gerenzanese. Cosi si è messo nei guai stamattina un 47enne. Tutto è iniziato alle 8 quando un gerenzanese ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Aveva appena portato il figlio a scuole e guidando non aveva dato la precedenza ad una vettura. Il conducente è sceso dalla vettura e gli ha puntato in faccia una pistola prima di dileguarsi.

I carabinieri di Cislago, ottenuta la descrizione dell’auto in fuga – una Alfa Romeo Giulietta di colore nero – hanno setacciato la Varesina con una fitta rete di posti di controllo per bloccare l’aggressore armato. Sul tratto di strada compreso tra Cislago e Gerenzano una pattuglia della stazione di Cislago, con l’ausilio di altre tre pattuglie accorse sul posto, ha rintracciato e bloccato il veicolo segnalato. Il conducente è stato subito perquisito: all’interno del marsupio custodiva una pistola giocattolo, fedele riproduzione di una Beretta calibro 9, priva di tappo rosso.

Sequestrata l’arma giocattolo, il 47enne originario della provincia di Palermo, è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti e denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per minaccia aggravata.