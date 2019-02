Monsignor Delpini incontra gli amministratori locali

Sabato 16 febbraio alle ore 10.00 all’auditorium Paolo VI di Villa Cagnola di Gazzada Schianno, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, incontrerà coloro che sono impegnati in ambito sociale e politico nei Comuni della Zona pastorale di Varese.

In questa occasione l’Arcivescovo riprenderà i temi già affrontati in occasione del Discorso alla Città, «Autorizzati a pensare», pronunciato il 6 dicembre 2018 nella Basilica di Sant’Ambrogio, rivolto ai governanti e agli amministratori della terra ambrosiana.

L’appuntamento apre un quadro di incontri con i politici locali che coinvolgerà anche le altre zone pastorali della Diocesi, inteso a promuovere quell’alleanza fra le istituzioni, ispirata alla fiducia nella ragionevolezza e volta alla promozione del bene comune, ribadito anche recentemente nell’incontro dell’Arcivescoco con il Consiglio Comunale della città di Milano.