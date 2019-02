Morosolo: silenzio energetico e una “magna cena” per M’illumino di meno

Venerdì 1 marzo in occasione di “M’illumino di meno” la scuola primaria Manzoni di Morosolo (Casciago) organizza eventi speciali per l’occasione, raccolti sotto lo slogan “Ri-generiamoci: mettiamo in circolo le buone pratiche”

Tutta la scuola per un giorno giocherà a “Sshh!”, esperimento di “silenzio energetico”: niente luce, niente computer, niente Lim, niente fotocopiatore, niente caffè.

Per i bambini diversi laboratori per imparere giocando: “O-ri-gami” costruiamo un cuore per ri-spettare la terra; “Ri-spondi al quiz” sei un esperto ri-ciclone?; “Ri-ordina i cicli” un gioco per scoprire l’economia circolare; “Ri-inventa l’eco-guardiano”, nuove idee per un nuovo guardiano; “Ok, ci Ri-sto!” firmiamo I nuovi protocolli di sostenibilità.

Inoltre con l’iniziativa “Patti chiari” i bambini saranno promotori nelle famiglie di piccoli patti concreti per vivere in modo ecosostenibile.

E infine l’Associazione genitori a sera organizza la “Magna cena”, per partecipare con molte altre persone in italia alla più grande cena a risparmio energetico mai servita al mondo: “Una Ri-cena per Ri-generare rapporti e amicizie, per Ri-dare valore al cibo e allo stare insieme! Lanterne, stoviglie portate da casa e cibo da condividere per Ri-cordarsi di Madre Terra”.

Un altro piccolo passo, dicono le insegnanti, con le altre Green school della provincia di Varese verso un modo più bello.