Non ce l’ha fatta la giovane mamma investita in viale Lombardia

Non ce l’ha fatta la giovane mamma di 33 anni investita lo scorso 22 gennaio in viale Lombardia a Gallarate. Giorgia Ceriani, madre di un bimbo, originaria di Legnano, è deceduta dopo quasi un mese in cui ha lottato per sopravvivere al tragico investimento.

La 33enne è stata colpita da un’automobile e sbalzata nel mezzo della rotonda che si trova a metà del viale.

Le condizioni della donna erano parse subito molto gravi e non appena sono arrivati gli operatori del soccorso sanitario, giunti in posto con un’ambulanza e un’automedica, era stata intubata e trasportata d’urgenza in ospedale.

La 33enne era arrivata all’ospedale di circolo a Varese in codice rosso con numerosi traumi sul corpo e alla testa.