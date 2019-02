Nuova avventura per Rovera: una Mercedes per il Campionato Italiano Gran Turismo

Alessio Rovera rivoluziona i programmi per la stagione automobilistica 2019, nella quale per la prima volta si schiererà al via del Campionato Italiano Gran Turismo con un nuovo team e una nuova auto.

Il 23enne pilota varesino si è accordato con il team Antonelli Motorsport e parteciperà a entrambe le serie del Tricolore GT (GT Endurance e GT Sprint) al volante della Mercedes-AMG GT3, equipaggiata da un motore V8 di 6300cc capace di sprigionare la potenza di 550 cavalli.

Dopo i successi in monoposto e il titolo italiano 2013 della Formula ACI-CSAI Abarth e un biennio trionfale con le Porsche 911 GT3 Cup impreziosito dal titolo 2017 della Carrera Cup Italia, Rovera cambia rotta lasciando le serie monomarca per imbastire un programma sportivo rinnovato che insieme alla compagine emiliana e alla prorompente GT3 della Casa tedesca lo vedrà protagonista in uno dei campionati più ambiti, al via nel weekend del 7 aprile a Monza.

In entrambe le serie tricolori sulla Mercedes-AMG GT3 il giovane talento lombardo farà parte di un equipaggio composto anche da altri piloti: saranno due i compagni di squadra che lo affiancheranno nell’Endurance (uno di questi è il già confermato esperto pilota russo Alexander Moiseev), mentre nello Sprint, dove le gare sono più brevi, sarà uno soltanto. Oltre che concentrarsi sui primi test previsti a marzo, Rovera e il suo staff stanno vagliando di ampliare i programmi 2019 con ulteriori impegni agonistici, che eventualmente saranno internazionali. Tutto, però, è ancora in fase embrionale.

Così commenta Alessio Rovera le prime novità 2019: «Quella del Campionato Italiano Gran Turismo con Antonelli Motorsport e la Mercedes-AMG è una sfida tutta nuova, prestigiosa e per questo già emozionante. Arriva al momento giusto della mia carriera. Ripartiamo con entusiasmo e sono orgoglioso di condividere un progetto così importante insieme a tutti quelli che mi sostengono e ai nostri partner sportivi, tecnici e commerciali Avrò a disposizione una GT3 che non vedo l’ora di provare e per la prima volta vivrò l’esperienza di condividere la macchina con altri piloti per un intero campionato. Antonelli Motorsport è un team di massimo livello, sono fiducioso in vista del lavoro che ci attende insieme alla squadra per presentarci competitivi fin dal primo round a Monza. Di sicuro all’inizio ci sarà molto da imparare e poi da affinare proprio perché tutto sarà diverso. Non abbiamo mai mollato un centimetro, quindi spero di poter contare anche sulle esperienze precedenti, tutte molto formative e comunque agguerrite e selettive. Sarà davvero interessante il confronto che ci vedrà competere pure con piloti dalla lunga esperienza, alcuni dai nomi altisonanti, e su auto diverse in un ‘doppio’ Tricolore che si annuncia quanto mai competitivo».