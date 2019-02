Operazione contro lo spaccio nei boschi dell’Alto Varesotto, 15 arresti

È in corso dalle prime ore di questa mattina (mercoledì) un’operazione della Compagnia dei Carabinieri di Luino, coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese, in esecuzione di misure cautelari emesse nei confronti di 20 persone, responsabili – a vario titolo – di spaccio di sostanze stupefacenti. Fra gli indagati, 11 sono destinatari di misura in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 5 saranno sottoposti all’obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria.

Galleria fotografica Operazione antidroga nei boschi di Castello Cabiaglio 4 di 4

L’indagine – denominata “Maghreb” – è stata avviata dai militari della compagnia di Luino nell’estate del 2017 ed ha consentito di individuare un gruppo criminale, composto in prevalenza da cittadini stranieri di nazionalità marocchina, con sede nel nord milanese, che gestiva in maniera organizzata e sistematica la vendita di eroina, cocaina, hashish e marijuana nei boschi del nord varesotto. Durante l’attività sono stati già recuperati oltre 7 kg di stupefacente.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 presso la sala conferenze di questo Comando Provinciale.