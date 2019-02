Palazzo Verbania, operatori cercansi per la gestione degli spazi

Sulla home page del sito del Comune di Luino (www.comune.luino.va.it) è stato pubblicato un avviso esplorativo per l’individuazione di operatori privati interessati alla cogestione con il Comune delle attività che si svolgeranno presso Palazzo Verbania per un periodo sperimentale di 2 – 3 anni.

Come riportato nell’allegato presente sul sito, la manifestazione di interesse dovra’ avvenire entro e non oltre le ore 12 del 28 febbraio 2019 e gli operatori privati potranno far pervenire la propria disponibilità scritta solo tramite PEC all’indirizzo comune.luino@legalmail.it.

E’ obbligatorio un sopralluogo presso Palazzo Verbania e per procedere si deve richiedere disponibilità scritta concordando giorno e ora scrivendo a: cultura@comune.luino.va.it oppure telefonando ai numeri: 0332 543584 -543583 – 543592.

L’operatore avrà la disponibilità esclusiva di alcuni spazi in cui esercitare attività di bar e catering oltre a poter organizzare direttamente eventi concordandone preventivamente con il Comune il programma.