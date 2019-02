Parcheggio multipiano per il tribunale, eseguiti i rilievi del sottosuolo

Sono iniziati ieri i primi rilievi per il nuovo parcheggio multipiano che sorgerà sopra quello attuale, a lato del Tribunale di Busto Arsizio, in via Volturno.

Nella giornata di giovedì, infatti, l’area è stata interdetta agli utenti del palazzo di giustizia per eseguire alcuni rilievi nel sottosuolo con uno speciale macchinario.

Il progetto dell’amministrazione è quello di creare una struttura multipiano per andare incontro alle esigenze di chi si reca in tribunale ma anche dei residenti che si ritrovano le vie che lo circondano, invase da automobili che cercano di infilarsi un po’ dappertutto.

L’esigenza del parcheggio è diventata un’emergenza dopo l’accorpamento dei tribunali di Legnano, Gallarate e Saronno a quello di Busto. L’opera costerà attorno agli 800 mila euro per tre piani di parcheggi.

L’intervento dovrebbe essere realizzato in estate quando le attività della cittadella della giustizia diminuiscono, soprattutto ad agosto, in modo da non creare un prolungato disagio sia all’utenza che ai residenti già da tempo esasperati.