Patrimoni attivi e dormienti: incontro in Liuc sul potenziale inespresso del territorio

Mercoledì 27 febbraio l’auditorium della Liuc ospiterà un incontro dal titolo “Patrimoni attivi e patrimoni dormienti: il potenziale inespresso di sviluppo economico del territorio”. Il seminario avrà inizio alle 17 ed è organizzato dalla Liuc Business School con il sostegno di Ubi Banca.

Con il crollo della fiducia nel sistema bancario e, in generale, nella solidità del sistema economico, abbiamo assistito a una forte contrazione degli investimenti, sia finanziari che in attività produttive. Questo, insieme agli effetti delle politiche monetarie espansive attuate dalla BCE per favorire la ripresa economica, ha favorito l’accumulo di ricchezze non produttive.

Queste ricchezze, che potremmo definire “dormienti”, costituiscono una perdita in termini di opportunità di crescita ma anche, qualora venissero sbloccate, un potenziale driver di sviluppo economico. La presente analisi condotta dal Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei settori della LIUC Business School con il supporto di Ubi Banca ha l’obiettivo di individuare e quantificare questi cosiddetti patrimoni dormienti. Incrociando dati

che descrivono i flussi bancari e le variazioni dei patrimoni a livello comunale si arriva a tracciare un quadro delle risorse patrimoniali e monetarie non produttive presenti sul territorio, legando le dinamiche finanziarie allo sviluppo socioeconomico dei comuni lombardi.

I RELATORI E IL PROGRAMMA

17,15 – Saluti Michele Graglia Presidente LIUC – Università Cattaneo

Luca Gotti Responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest – UBI >< Banca

17,40 – Evoluzione della ricchezza nei territori lombardi: meccanismi di conservazione o opportunità perse? Massimiliano Serati, Direttore Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori – LIUC Business School

Andrea Venegoni Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori LIUC Business School

18,50 – Q&A