Petrone rassicura sulla Variante: “Ci fidiamo del lavoro dei tecnici”

«Si ringrazia dello spirito collaborativo ma non è caos di fare allarmismi, perché allo stato li consideriamo come tali».

La segnalazione di Pd e Città è Vita sulla variante al Pgt non preoccupa l’assessore all’urbanistica Alessandro Petrone. Convinto che la questione sollevata – vi rimandiamo all’articolo a parte – sia già stata «abbondantemente sviscerata dagli uffici e dai professionisti estensori, dal nostro legale amministrativista».

E, sottolinea Petrone, le verifiche fatte non si fermano qui: «Abbiamo avuto il parere favorevole in Provincia, l’abbiamo presentato durante gli incontri in Regione, al Parco del Ticino». Rassicura il parere già espresso dalla Regione, ma soprattutto Petrone sottolinea il lavoro fatto dagli uffici: «Io voglio continuare ad avere fiducia cieca nei nostri uffici, che in sei mesi mi hanno assolutamente chiarito i termini della questione. La nostra fiducia verso gli uffici è assolutamente forte, abbiamo funzionari scrupolosi, a cominciare dalla dirigente» (Marta Cundari, ndr).

Pd e Città è Vita dicono che a loro risulta che la Regione starebbe avviando verifiche su alcuni Comuni: al di là delle verifiche già fatte, avete avuto contatti su questo punto specifico? «Ad oggi non abbiamo ricevuto nulla».

Dunque si va avanti senza dubbi? «Si ringrazia dello spirito collaborativo ma non è caos di fare allarmismi, perché allo stato li consideriamo come tali. Anche perché ai nostri convegni, tranne uno o due, non abbiamo mai visto presenti i consiglieri di minoranza. Noi ci fidiamo dei pareri: la Legge 31/2014 è stata interpretata dagli uffici, verificata accuratamente. E comunque: il parere di conformità – unico vincolante – viene dato dalla Regione nella fase tra adozione e approvazione, lo vedremo».

Com’è il calendario per arrivare al voto sulla Variante al Pgt? «Andremo in Commissione il 20 febbraio, è già convocata. Poi il 25 il consiglio».