Photored, Forza Italia insiste e si appella al Segretario Generale

Non ha convinto Forza Italia la risposta del Comune di Varese all’interrogazione depositata dal consigliere Simone Longhini riguardo i Photored installati in città.

La giunta Galimberti, come è noto, ne ha installati tre, in tre incroci cruciali per la città: tra viale Ippodromo e viale Aguggiari, tra via Magenta e piazza Repubblica, tra via Staurenghi e via Verdi. Tre apparecchi che il partito all’opposizione in consiglio considera illegittimi.

I rappresentanti di FI contestano, in particolare, la mancanza di una delibera di Giunta: per il partito di minoranza un atto di importanza fondamentale, per l’amministrazione Galimberti un documento trascurabile.

«Innanzitutto il parere della avvocatura dello Stato ritiene questa delibera fondamentale, e noi siamo d’accordo con questo parere – spiega Simone Longhini, capogruppo in consiglio comunale per Forza Italia e autore dell’interrogazione a cui ha dato risposta il vicesindaco Daniele Zanzi – Anche perchè sarebbe l’unico documento a definire nei dettagli la volontà della giunta di effettuare proprio quelle azioni. Il vicesindaco infatti sostiene che non siano necessari altri documenti se non la generica indicazione contenuta nel Dup».

In seconda battuta: «La prima risposta del sindaco Galimberti è stata che noi stavamo dicendo il falso perchè i documenti testimoniavano diversamente. Poi il vicesindaco ci dice che i documenti non ci sono ma che non servono. Qui c’è un po’ di mancanza di comnicazione nella giunta».

Per questo: « Presenteremo istanza al Segretario Generale Tramontana perché si esprima tecnicamente su questo punto – ha sottolineato Roberto Leonardi, segretario cittadino di Forza Italia – A lui riiconosciamo infatti l’imparzialità e capacità di esprimersi in modo da chiarire la questione».

Intanto «Noi facciamo preparare da un avvocato i moduli standar per la richiesta di risarcimento delle multe – spiega Piero Galparoli, consigliere comunale di FI – Perchè, a seconda della risposta di Tramontana, molte delle multe prese pootrebbero essere invalidate».

Le dichiarazioni degli esponenti del movimento sono avvenute nel gazebo di via Del Cairo, dove i giovani di Forza iTalia nel frattempo stanno raccoglieno dle firme per dare copro ad una mozione di Galparoli che vuole ridurre le tariffe della sosta al minimo deliberato in consiglio comunale.