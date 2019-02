Preoccupazione per gli alberi abbattuti di villa Mylius: ma è un rimboschimento

Un importante intervento di rimboschimento del parco di villa Mylius ha messo in allarme i residenti della zona adiacente alla bella villa, ora comunale, che sta all’inizio di viale Aguggiari a Varese.

«In questo momento stanno abbattendo decine di alberi, compresi i tigli dell’ingresso di viale Aguggiari – ha segnalato, tra gli altri, Silvana – Siamo senza parole, non è più un parco, è un deserto! Adesso le ruspe si portano via tutto… che desolazione!»

In realtà: «Nulla verrà portato via senza essere sostituito con una pianta più stabile e sicura – ha spiegato l’assessore all’ambiente Dino de Simone – Stiamo infatti cambiando alberatura, per due file di alberi ormai arrivati a fine vita: o marci e vuoti all’interno, o addirittura minati alle radici e pericolanti. Una fase di ringiovanimento del parco dovuta anche a motivi di sicurezza».

Uno dei tigli abbattuti, vuoto all’interno

Una parte di questo lavoro riguarda un filare di 15 tigli, ormai marci: «Diversi di loro erano completamente vuoti all’interno, e verranno sostituiti con 15 piante di tiglio giovani, che sono già nel parco e verranno piantumati in queste ore»ha spiegato De Simone.

La seconda parte del lavoro è sul doppio filare di pioppi: «Quelli sono proprio a rischio caduta – spiega l’assessore – Anzi, due di loro erano già crollati a terra. Ne verranno eliminati 22, ma verrano sostutiti con un numero maggiore di alberi: 29. Inoltre, si tratterà di platani, più adatti alla conformazione del terreno e molto più longevi. Hanno una vita media di circa 200 anni. Questo significa che stiamo lavorando perchè le generazioni future dei varesini abbiano un filare bello e sano nel loro parco. Tra vent’anni, saranno i nuovi alberi monumentali del giardino di villa Mylius»