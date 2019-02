Pronto a sfilare il carnevale sommese 2019

Sabato 2 marzo va in scena il Carnevale Sommese 2019. La giornata di festa avrà inizio alle ore 13.30 con il ritrovo delle maschere in piazza Visconti.

La partenza della sfilata è poi fissata per le 14 per seguire il percorso che toccherà piazza V. Veneto, via Milano, Largo S. Agnese, viale U. Maspero, via Fuser, via Giovane Italia, via Milano, via I Maggio, via Marconi e via Giusti.

All’arrivo in area mercato le chiavi della città saranno consegnate alle maschere sommesi Giuvanin e Rosina. Per tutto il pomeriggio sarà in funzione lo stand gastronomico.

In caso di maltempo la festa sarà spostata a sabato 9 marzo.