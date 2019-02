Quattro denunciati attorno al bosco del Rugareto

Nei giorni scorsi i carabinieri delle stazioni di Gorla Minore e Cislago hanno intensificato i servizi di controllo tra le vie circostanti il bosco del Rugareto, con i rinforzi forniti dalla Compagnia di Saronno, per scoraggiare il flusso di persone che ogni giorno entra nell’area boschiva per acquistare sostanze stupefacenti dai pusher che lo occupano.

Sempre più pressante è l’azione preventiva e repressiva, che nello specifico ha portato a quattro denunce a piede libero nei confronti di altrettanti soggetti sorpresi ad aggirarsi in quell’area.

Le pattuglie, nei vari posti di controllo effettuati, hanno identificato numerosi utenti, tra cui un tunisino 30enne, senza fissa dimora, denunciato per ricettazione, in quanto era in possesso di un telefono risultato rubato. Lo stesso, poiché irregolare, è stato anche denunciato in base alla normativa che regolamenta la circolazione di stranieri sul territorio nazionale. Stessa sorte è toccata al suo connazionale 20enne, che era in sua compagnia.

Una donna 31enne di Cerro Maggiore, invece, è stata deferita per falso ideologico, poiché ha mostrato ai militari, che ne avevano fatto richiesta, la denuncia di smarrimento della carta di circolazione del mezzo che guidava, sapendo che in realtà quel documento era stato ritirato dalle forze dell’ordine qualche mese prima, poiché sorpresa senza patente alla guida della stessa auto.

Infine, un cittadino italiano di 28 anni, residente a Somma Lombardo, è stato deferito per inosservanza degli obblighi relativi alle misure di prevenzione. Lo stesso, infatti, è stato identificato mentre si aggirava tra Gerenzano e Marnate in orario serale, pur essendo sottoposto alla sorveglianza speciale.