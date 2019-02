Quattromila poesie per “Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino”

Mentre l’organizzazione di Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino mette a punto gli ultimi dettagli per la finale prevista per domenica 17 febbraio alle 16 alla Club House del Ccr di Ispra (via Esperia n. 467), si possono tirare le somme delle varie edizioni.

A partire dal 2008, data di nascita della manifestazione, alla segreteria del premio sono giunte ben quattromila opere tra poesie, racconti e lettere d’amore, che è il tema del concorso. Nel corso delle varie edizioni il premio ha visto espandere la sua notorietà. La provenienza delle opere ha infatti superato ampiamente i confini dell’Italia e anche quelli europei, coinvolgendo partecipanti da Stati Uniti, Inghilterra, Danimarca, Francia, Canada, Svizzera Germania, Argentina, Austria e perfino dagli Emirati Arabi Uniti e dal Qtar.



È previsto anche il premio della critica “Maestro Giovanni Seveso” assegnato dalla giuria ad un’opera particolarmente meritevole della rassegna letteraria.

L’amore non conosce confini reali e tantomeno artistici. A partire dal 2018 è nato il “Premio Mario Berrino Le arti” che partirà il 18 febbraio con due sezioni, adulti e giovani, dedicato alla fotografia e alle arti figurative. L’unico muro tollerato dal premio è quello della passeggiata dell’amore intitolata all’artista ligure dove edizione dopo edizione vengono apposte le piastrelle con le opere vincenti della sezione adulti.

Una menzione particolare va allo scrittore Andrea G. Pinketts, recentemente scomparso a causa di un tumore. Pinketts era un grande amico del premio e in particolare di Davide Pagani, motore inesauribile della kermesse letteraria. Un premio alla memoria alla carriera al padre dell’investigatore Lazzaro Santandrea verrà consegnato durante la finale.