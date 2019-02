Il Rapporto Einaudi per comprendere dove va l’economia

Martedì 19 febbraio alle ore 17 e 30 nella sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese si terrà la presentazione del 23mo Rapporto Einaudi sull’economia globale e l’Italia “Il mondo cambia pelle” a cura dell’economista Mario Deaglio. Un appuntamento, sostenuto da Ubi Banca, che ogni anno attira imprenditori, opinion leader, economisti e docenti universitari per confrontarsi sui temi economici del momento. A presentare il rapporto ci sarà lo studioso Giorgio Arfaras con la sua straordinaria capacità di catalizzare l’attenzione del pubblico sempre molto numeroso.

Il 23mo Rapporto affronta le dinamiche di un mondo in corso di mutazione, soprattutto l’Occidente al quale apparteniamo. Una frattura che corre lungo l’Atlantico, tra un’Europa sotto scadenza elettorale e l‘America di Donald Trump che sfida il commercio internazionale; la difficile equazione tra lavoro e capitale a dieci anni dal crack Lehman Brothers; Mosca al bivio tra Washington e un’Asia sempre più cinese.

E l’Italia, alla ricerca di una via tra la fine delle ideologie e nuovi paradigmi di sostenibilità non solo ambientale, ma politica, finanziaria e sociale.