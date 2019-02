Regio Insubrica più vicina ai territori, con il nuovo Tavolo degli enti locali

(foto di Jenny Santi)

Si è tenuto oggi a Mezzana (Cantone Ticino), nella sede della Comunità di lavoro, l’incontro con i Comuni membri della Regio Insubrica.

All’incontro – condotto dal consigliere di Stato del Cantone Ticino Norman Gobbi e dall’assessore di Regione Lombardia agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, con delega ai rapporti con la Confederazione svizzera, Massimo Sertori, rispettivamente presidente e membro dell’Ufficio presidenziale della Comunità di lavoro – sono intervenuti i rappresentanti delle Province di Como, Lecco e Verbano Cusio Ossola. Per il Cantone Ticino, presenti i Comuni di Brusino Arsizio, Chiasso, Coldrerio, Lugano, Locarno, Melano, Ponte Tresa e Riva San Vitale; per la Provincia di Como, i Comuni di Como, Binago, Cernobbio, Faloppio, Olgiate Comasco, Rodero, Uggiate Trevano e Valmorea; per la Provincia di Varese Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Luino e Porto Ceresio; per la Provincia del Verbano Cusio Ossola la città di Verbania.

Tra i temi discussi in un “clima collaborativo”: la qualità delle acque (in particolare la situazione del torrente Faloppia e il tema delle microplastiche presenti nei laghi); la mobilità (car sharing, posteggi di confine e ferrovia AlpTransit); il turismo transfrontaliero e la ferrovia di Valmorea; la sicurezza (interventi coordinati Italia-Svizzera e chiusura notturna dei valichi secondari).

Si è inoltre discusso del Comune di Campione d’Italia e delle possibili conseguenze a partire da gennaio 2020 e dell’imminente riapertura della programmazione Interreg 2014-2020 (secondo bando, che prevede risorse solo per Asse 3 Mobilità e Trasporti, Asse 4 Sociale e Socioassistenziale e Asse 5 Governance transfrontaliera).

Al termine dell’incontro si è formalmente costituito il tavolo Enti locali: si riunirà almeno una volta l’anno per affrontare e monitorare gli sviluppi delle tematiche d’interesse comune. «Il nuovo tavolo degli Enti locali – ha commentato Sertori – è fondamentale per recepire le problematiche e le segnalazioni del territorio transfrontaliero, per poi affrontarle nella Comunità di lavoro della Regio Insubrica e dare una risposta ai nostri cittadini».