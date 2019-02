In regione cabina di regia sullo smog all’indomani dell’area B di Milano

Domani, martedì 19 febbraio, è convocata a Palazzo Lombardia la cabina di regia Aria nella sessione dedicata alla Città Metropolitana di Milano.

All’ordine del giorno, l’analisi dell’andamento della qualità dell’aria e le azioni di contrasto all’inquinamento atmosferico. Il Tavolo, che si svolgerà nel pomeriggio, sarà a porte chiuse e tratterà la possibilità di armonizzazione di divieti e deroghe in relazione all’imminente attivazione delle misure legate ad Area B previste dal Comune di Milano. La convocazione fa seguito all’approvazione della mozione presentata in Consiglio regionale martedì 5 febbraio scorso.

“Il Comune – ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo – ha la potestà di introdurre misure più restrittive per quanto riguarda la circolazione in città, ma il nostro auspicio è che valuti la possibilità di migliorare l’omogeneità dei provvedimenti per introdurre soluzioni che non penalizzino i cittadini e danneggino le categorie economiche e produttive della Regione, come ad esempio gli ambulanti. Occorre trovare insieme soluzioni concrete e praticabili. Il nostro impegno deve coniugare la necessità di contrastare lo smog e garantire la mobilità di tutti”.

L’Area B di Milano coincide con gran parte del territorio della città di Milano. È una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti oltre a quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. Sarà attiva dal 25 febbraio 2019, da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 19:30, esclusi i festivi