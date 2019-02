Rilevatori di gas a 300 euro, attenzione agli incaricati di Rep.Sicur.Gas

Cambiano nome e numeri telefonici di riferimento ma sono sempre loro, incaricati di una società bergamasca che vende rilevatori del gas che utilizzano metodi poco trasparenti pur di convincere le persone ad acquistare il loro prodotto a carissimo prezzo (ve ne avevamo parlato qui).

La segnalazione arriva da Varese dove questi venditori al limite della truffa stanno suonando ai campanelli dei varesini con particolare attenzione nei confronti dei soggetti deboli, soprattutto anziani, sui quali poter mettere in pratica tutte le metodologie più scorrette pur di incassare i 300 euro, prezzo assolutamente fuori mercato, per un rilevatore di fughe di gas.

Il consiglio, come sempre, è quello di far girare la voce e non aprire agli incaricati della Rep.Sicur.Gas, società della quale non si trova traccia nemmeno su internet.