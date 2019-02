Ruba una bici e tenta la fuga in treno, ma i carabinieri arrivano prima

Nel pomeriggio di ieri D.R.A., 31enne pregiudicato, tossicodipendente e senza fissa dimora, nei pressi della stazione ferroviaria di Gallarate, ha rubato una bicicletta tagliando la catena a cui era legata.

Il proprietario si è accorto quasi subito del furto e vedendo i carabinieri transitare proprio in quel momento ha subito raccontato loro quanto accaduto, fornendo i dettagli della bicicletta sottratta. Immediatamente sono partite le ricerche da parte degli uomini dell’Arma che in quel momento prestavano servizio come Carabiniere di quartiere.

Proficua è stata l’intuizione di cercare l’autore del furto all’interno della stazione ferroviaria perché, una volta arrivati sui binari, i militari si sono accorti che l’uomo stava aspettando il treno per darsi alla fuga ed assicurarsi il possesso della bicicletta rubata. Il malvivente è stato arrestato, in attesa del processo per direttissima.