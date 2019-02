Rubano i costumi di scena, annullato lo spettacolo dei Chicos Mambo

Rubano i costumi di scena e lo spettacolo salta. Il teatro di Varese annuncia che lo spettacolo in programma per il 16 marzo con i Chicos Mambo è stato annullato. La straordinaria compagnia francese, tutta al maschile, avrebbe dovuto esibirsi nello spettacolo “Tutù” ma purtroppo non sarà così; una volta giunti a Milano i sei ballerini sono stati derubati. Dal furgone sono stati sottratti i costumi di scena, fondamentali per lo spettacolo. La compagnia ha fatto diversi appelli chiedendo ai ladri la riconsegna dei costumi ma non c’è stato nulla da fare.

La data del 16 febbraio è dunque annullata, così come le altre date lombarde. Chi fosse in possesso dei biglietti potrà ottenere il pieno rimborso recandosi presso i punti vendita di acquisto entro il 28 febbraio 2019. Per tutte le informazioni, http://teatrodivarese.altervista.org/.