Sanità: la giunta lombarda approva gli elenchi dei direttori idonei

Sono stati approvati dalla Giunta regionale gli elenchi degli idonei a ricoprire il ruolo di direttori amministrativi, direttori sanitari e direttori socio-sanitari nelle strutture sanitarie regionali.

IDONEI E NON IDONEI – Per quanto riguarda il ruolo di direttori amministrativi, sono stati ritenuti idonei 173 candidati e non idonei 71.

Per quanto riguarda il ruolo di direttori sanitari, sono stati ritenuti idonei 170 candidati e non idonei 48 candidati. Infine, sono 196 i candidati al ruolo di direttore socio-sanitario ritenuti idonei e 92 non idonei.

ORGANICI AL COMPLETO DAL 15 FEBBRAIO – Ora i direttori generali potranno procedere alle nomine e, dal 15 febbraio, la composizione degli organici sarà completata.

Tra i direttori sanitari che risultano begli elenchi troviamo l’ex DG di Varese Callisto Bravi, così come i suoi collaboratori Carlo Alberto Tersalvi e Adelina Salzillo. Promossi anche il ds di ATS Insubria Anna Maria Maestroni così come la DS dell’ASST Valle Olona Caterina Tridico.

Possibili incarichi anche per i direttori di presidio Brunella Mazzei, alla guida del Galmarini di Tradate e Antonio Triarico attualmente nella direzione medica dell’ospedale di Varese dopo aver guidato fino all’autunno scorso quello di Busto Arsizio. Valutato favorevolmente anche Armando Gozzini, ex direttore prima dell’A.O. di Gallarate e poi di quella bustocca.

Negli elenchi dei direttori amministrativi promossi troviamo sia Paola Bianco, attualmente in carico a Varese, sia il direttore precedente Maria Grazia Bianco sia l’ex , anche lui di Varese, Giuseppe Micale, come l’ex collaboratrice di Gozzini Elisabetta Fabbrini.