Scuole fredde: interventi urgenti alle medie Anna Frank e Don Rimoldi

Riscaldamento a singhiozzo o sotto dimensionato.

Sono state giornate fredde per gli studenti delle scuole medie Don Rimoldi e Anna Frank a Varese lo scorso mese di gennaio.

I problemi, segnalati all’ufficio tecnico del Comune di Varese, sono stati effettivamente rilevati. Nel corso della verifica, si è notato che: “ una delle due caldaie a gas (della Don Rimoldi) che costituiscono la centrale termica della scuola sta creando problemi di funzionamento tali da doverla fermare; a una sua verifica si è potuto accertare che la situazione in cui si trova ne rende impossibile la riparazione».

Per il riscaldamento all’Anna Frank il verdetto è stato: « La verifica effettuata, a seguito di segnalazioni circa le basse temperature all’interno della scuola media Anna Frank ha riscontrato sia malfunzionamenti delle pompe a servizio di alcuni ambienti della scuola, sia una rottura della tubazione a servizio della palestra. Al fine di garantire comunque il giusto comfort termico nella parte aule/segreteria, necessarie per l’attività scolastica e i locali centro cucina si è provveduto ad isolare la zona palestra che pertanto rimane non riscaldata; anche l’aula magna risulta non riscaldata in quanto le pompe di distribuzione risultano non funzionanti».

Il Sindaco Galimberti, con una delibera del 29 gennaio scorso, ha disposto che: «Considerata la situazione di urgenza di ripristino del corretto comfort termico al fine di garantire la fruibilità degli ambienti della scuola, e lo svolgimento delle lezioni scolastiche, in data 10.1.2019 si è dato ordine di esecuzione delle lavorazioni consistenti in:

➢ sostituzione caldaia rotta presso la scuola Don Rimoldi;

➢ riparazione con sostituzione di un tratto (doppio) di tubazione e sostituzione del gruppo pompe a servizio dell’aula magna presso la scuola Anna Frank,di approvare i lavori di somma urgenza di cui al punto 1, per l’importo di € 18.500,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 22.570,00».