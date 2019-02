Una serata sul Cyberbullismo con la scrittrice Adriana Battaglia

Venerdì 1 marzo appuntamento alle 20.45 alla sala letture in via Mazzini 4, a Besozzo, con una serata dal titolo “Parliamo di Bullismo”: un incontro dedicato a genitori ed insegnanti, che vede ospite Adriana Battaglia, autrice del libro “Cyber bullismo – il nuovo male oscuro”. L’autrice è dirigente scolastica, giornalista, Consigliera del Ministro (Istruzione, Università e Ricerca), referente scientifica del progetto europeo “I’m not scared” e dialogherà con Barbara Bottazzi, conduttrice della serata. L’incontro si inserisce in un percorso di sensibilizzazione al fenomeno del Bullismo e cyberbullismo, promosso nei mesi di febbraio e marzo dall’Amministrazione Comunale di Besozzo, in collaborazione con l’Istituto Adamoli0.

La prima tappa è stata il 23 febbraio al Teatro Duse, con lo spettacolo “Nella rete” della compagnia Teatro del Buratto di Milano, inserito nella stagione teatrale. La serata ad ingresso libero, con i 220 posti al completo, ha accolto un pubblico di ragazzi e adulti, che alla fine dello spettacolo hanno ascoltato con attenzione e coinvolgimento la toccante testimonianza della professoressa Elena Ferrara, già senatrice, promotrice della legge contro il cyberbullismo, insegnante di Carolina Picchio, la ragazza vittima di bullismo della provincia di Novara. Tra le iniziative attivate dal Comune, la creazione in biblioteca di una vetrina di libri a tema, disponibili al prestito per ragazzi di tutte le età, raccolti da tutte le biblioteche, per affrontare questo problema così attuale in modi diversi e complementari.