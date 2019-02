Si cerca il nuovo amministratore unico di Aspem reti: on line i bandi

Il Comune di Varese ha pubblicato il bando per la presentazione di candidature per la nomina alla carica di Amministratore unico di Aspem Reti Srl.

La carica infatti per questa società partecipata del Comune è giunta al termine del mandato di tre anni, come previsto dall’assemblea. Sono state avviate così le procedure del bando per il rinnovo dell’Amministratore.

CANDIDATURE ENTRO VENERDì 22 MARZO

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le 12.00 di venerdì 22 marzo 2019. Il sindaco Davide Galimberti, poi, procederà alle audizioni pubbliche dei candidati che hanno presentato la domanda.

I bandi sono online su: http://www.comune.varese.it/bandi-e-avvisi-della-segreteria-generale

BANDI ANCHE PER IL RINOVO DEI REVISORI DEI CONTI

Sempre il 22 marzo, alle 12.00, sarà anche il termine per la presentazione delle candidature di altri due bandi: la nomina alla carica dei componenti dell’organo di controllo presso Aspem Reti Srl e per la designazione alla carica dei componenti dell’organo di Controllo presso A.V.T. – Azienda Varesina Trasporti e Mobilità Srl: in pratica, dei componenti dell’organismo dei Rìrevisori dei conti.

Anche in questi casi le cariche durano 3 anni quindi sino alla data di approvazione del bilancio societario al 31 dicembre 2021.