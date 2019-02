Si è spento Gino Amatulli, storico militante della destra varesina

Si è spento nella notte ad Ispra, all’età di 69 anni, Luigi Gino Amatulli, storico militante della destra varesina.

Amatulli è stato consigliere comunale e tra i protagonisti della segreteria politica di Alleanza Nazionale al fianco di Luca Ferrazzi, Marco Airaghi e del senatore luinese Piero Pellicini, e sostenitore del sindaco di Travedona Monate Andrea Colombo.

«Con lui ho iniziato la mia vita politico nel circolo Paolo Borsellino – racconta il sindaco Andrea Colombo -. Era un amico, un leone, un combattente, un uomo con la U maiuscola. Sempre in trincea, generoso e leale. Ho condiviso con lui ideali e passione per la patria da oltre 20 anni. Per me era come un secondo padre».

«La sua grande passione politica fu sempre messa a disposizione del partito in modo assolutamente disinteressato – così lo ricorda Andrea Pellicini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia– Cercheremo di portare avanti il nostro impegno politico ricordandoci sempre di uomini come lui».

Amatulli lascia due figli e la compagna Sara. Il rosario è previsto per le ore 20 di questa sera, giovedì 14 febbraio. Il funerale venerdì 15 febbraio alle ore 15.30 a Ispra.