Sos Malnate e Totem Varese, un percorso per “Giovani Leader del Non profit”

Gestire un’associazione non è cosa semplice, sono tante le attenzioni da mettere in atto quando si coordina un gruppo di lavoro, si organizza una riunione o un evento di raccolta fondi.

Competenze fondamentali per chi decide di ingaggiarsi a titolo volontario o professionale in un’organizzazione non profit ma che spesso non vengono fornite ai giovani che entrano nelle associazioni.

SOS Malnate, in collaborazione con agenzie e professionisti del settore, ha deciso di colmare questo vuoto attraverso un ampio percorso formativo gratuito rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni volto a preparare i futuri responsabili di enti non profit.

Si tratta di una terza edizione del corso che ha coinvolto nelle passate edizioni 49 giovani.

Il percorso non vuole dare delle nozioni in ordine ad aspetti legali, amministrativi o fiscali di questa tipologia di enti bensì sviluppare una maggiore consapevolezza e delle competenze umano-relazionali trasversali. Il percorso è aperto sia per chi ha già esperienza nel settore sia per chi ha intenzione di inserirsi, a titolo volontario o professionale, nel settore non profit.

Il primo modulo, gestito dai formatori della Cooperativa Totem Andrea Braga e Massimo Lazzaroni, attraverso un percorso formativo esperienziale e coinvolgente consentirà ai partecipanti di esplorare le motivazioni e le dinamiche proprie del mondo del volontariato organizzato, la comunicazione interpersonale, la capacità di ascolto attivo, l’intelligenza relazionale-emozionale, la gestione dei conflitti, le dinamiche di leadership e di gruppo; il percorso continuerà con i workshop “L’autoimprenditorialità in ambito sociale”, in collaborazione con il progetto Vitamina C di Varese, e “Fundraising per il settore non profit” tenuto dalla fundraiser Chiara Locorotondo di Mission Bambini.

Il modulo conclusivo “Giovani con talento” toccherà i temi della comunicazione, saper parlare in pubblico, scrivere in modo efficace, il concetto di valore in una organizzazione e la gestione del tempo e sarà gestito dal formatore Simone Rasetti.

Il percorso si terrà a Malnate (sede SOS Malnate e Casa Grizzetti) e Varese (Vitamina C), sarà gratuito e esclusivamente rivolto ai giovani tra i 18 e 29 anni che aspirino ad un percorso di crescita all’ interno del settore non profit in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Per informazioni contattare Marta Lucarielllo ( junior@sosmalnate.it – tel 0332-428555).

Il percorso è finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promosso da Regione Lombardia – DG Politiche sociali, abitative e disabilità ai sensi del DDUO n. 9116 del 21/06/2018.