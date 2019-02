Spazio alla fantasia con pupazzi, storie, musica e laboratori

Un fine settimana invernale diviso a metà, tra giornate soleggiate e qualche pioggerellina prevista nel pomeriggio di domenica, offre comunque alle famiglie diversi spunti per divertirsi in compagnia dei bambini.

SPETTACOLI

Busto Arsizio: lo spettacolo di illusionismo del Mago Geko venerdì sera alle 20.45 al Teatro Fratello Sole per lo stupore di grandi e piccini > Leggi qui

Busto Arsizio: nuovo appuntamento con la rassegna “Piccoli Passi” del Teatro Fratello Sole che sabato pomeriggio mette in scena “Valentina Vuole”, per i bambini dai 3 agli 8 anni > Scopri di più

Varese: si accende l’avventura al Teatro di piazza Repubblica domenica pomeriggio con il musical per grandi e piccini “Il libro della Giungla” > L’evento

Brebbia: secondo appuntamento con le “Animazioni alla lettura” promosse dalla Biblioteca civica. Domenica pomeriggio l’attrice Betty Colombo racconta ai bambini “Un cappuccetto per uno”, a ingresso gratuito > L’iniziativa

Busto Arsizio: la rassegna di teatro per bambini “Scintille” curata da progetto Zattera al Teatro sociale Cajelli propone per domenica pomeriggio “BuBu Settete” > I dettagli

Azzate: domenica pomeriggio la Sala Triacca della ProLoco ospita “L’avventura di Bandiera”, spettacolo ispirato al famoso racconto di Mario Lodi > Per saperne di più

Varese: la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 propone “Ralf spacca internet” domenica pomeriggio al Nuovo di viale Dei Mille > Il film

LABORATORI

Gallarate: lettura animata e laboratorio su “Cosa bolle in pentola” per bimbi dai 2 ai 5 anni in biblioteca a Gallarate > L’attività

Varese: maschere di carta e curiosità sugli animali allo spazio ScopriCoop sabato pomeriggio per l’ultimo appuntamento con i laboratori “Natura 360°” della Lipu > Come partecipare

Garbagnate Milanese: “La neve al museo”, tante letture e un laboratorio per ricrearne l’atmosfera domenica pomeriggio al Museo di Siolo > Leggi

FUORI PORTA

Milano: al Museo dei Bambini c’è “Natura“, la nuova gioco-mostra del Muba per bambini dai 2 ai 6 anni > Scopri di più

Lugano: gli incastri della natura in mostra con le 35 sculture di “Sean Kenney’s Nature with LEGO® bricks” allestita all’ex Asilo Ciani > Leggi

INCONTRI PER GENITORI

Tradate: presentazione del ciclo di incontri sul metodo Feuerstein per bambini con DSA, BES o difficoltà cognitive in programma venerdì pomeriggio alle ore 18 al Centro diagnostico San Nicola > La proposta

Castello Cabiaglio: sabato mattina la puericultrice racconta l’allattamento al seno all’asilo Casa Betlem del Bosco Verde > L’incontro