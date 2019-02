“Swing che passione!”, la musica per celebrare la nascita dei Rotary

L’appuntamento in tutto il mondo è fissato per il 23 febbraio e per i Rotary Club del Gruppo Olona – Distretto 2042 il rendez vous è fissato a Busto Arsizio, al Teatro Sociale alle ore 21.00 con un concerto swing (ingresso libero con offerta, subordinato al raggiungimento dei posti disponibili); iI 23 febbraio infatti si celebra l’anniversario della nascita del primo Rotary Club fondato nel 1905 a Chicago grazie a Paul Harris.

Per festeggiare questa ricorrenza i sei club Rotary del gruppo Olona, avvalendosi della collaborazione dei Rotaract, delle Inner Wheel e dell’Associazione Nuova Busto Musica , hanno deciso di organizzare alle ore 21 presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio un concerto Swing dal titolo “Swing che passione – 100 anni di musica e divertimento” con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al progetto ultratrentennale del Rotary International “End polio now” che ha come finalità l’eradicazione della Polio nel mondo (https://www.endpolio.org/it).

La serata, patrocinata dal Comune di Busto Arsizio, sarà l’occasione per vivere insieme all’orchestra Swing & Song diretta da Cesare Bonfiglio, con l’aiuto di qualche ospite a sorpresa, la storia dello swing a partire dagli anni 20 fino ai giorni nostri attraverso l’esecuzione dei brani più celebri con particolare attenzione all’importante scena swing italiana. Ad aprire e chiudere l’evento saranno i ragazzi del coro dell’istituto comprensivo Nicolò Tommaseo di Busto Arsizio diretto da Ornella Gobbi.

L’orchestra Swing & Song è composta da Cesare Bonfiglio: direzione e chitarra, Elena Zoia: voce, Fabio Buonarota: tromba, Tarcisio Olgiati: sax tenore, David Ambrosioni: sax contralto, Aldo Bulgheroni: pianoforte, Marco Conti: contrabbasso, Carlo Attolini: batteria.

I sei Rotary Club del Gruppo Olona

I Rotary Club del Gruppo Olona sono il RC Busto Gallarate Legnano La Malpensa, il RC Ticino, il RC Castellanza, il RC Parchi Alto Milanese, Il RC Saronno ed il RC Magenta. I sei club sono molto coesi e aperti ad iniziative e progetti comuni sul territorio come ad esempio il Progetto Moschettieri (http://www.rotarymalpensa.it/link/signum-laudis-2.html). Infine è importante ricordare che i sei club del Gruppo Olona sono padrini di tre Rotaract Club: il Rotaract La Malpensa, il Rotaract Saronno ed il Rotaract Magenta, istituito poco meno di un anno fa, ma già molto attivo sul territorio. Media Relation RC Gruppo Olona Pierpaolo Ponzone (mobile 333 2583470) Busto Arsizio, 18 febbraio 2019.