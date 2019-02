Tenta il furto all’edicola di piazza Crespi ma viene arrestato dai carabinieri

Nel corso della nottata i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio, in piazzale Crespi, hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso, un 50enne domiciliato a Busto, di origini campane, disoccupato, pregiudicato.

I Carabinieri sono intervenuti pochi istanti dopo la richiesta pervenuta da un residente della zona al 112, e sono riusciti a bloccare il ladro mentre tentava di aprire con un “piede di porco” la saracinesca dell’edicola della piazza.

Nel corso della perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso, oltre che della leva in acciaio lunga oltre 1 metro, di un cutter di circa 25 cm e di un paio di guanti “da lavoro”. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa rito direttissimo fissato dall’Autorità Giudiziaria per la mattinata odierna (martedì).