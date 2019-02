Traguardo raggiunto, dalla serata di beneficenza i fondi per il Tainenberg

(Foto Flaviano Ossola)

Galleria fotografica Serata per il \"Tainenberg\" 4 di 6

Una gran bella festa quella di venerdì sera – 1 febbraio – a Taino, dove autorità, sponsor, tifosi e tanti appassionati si sono ritrovati al “Centro Bielli”, per un talk show sul ciclismo femminile.

Grandi protagoniste della serata sono state Morena Tartagni, vincitrice di tre medaglie ai Campionati del Mondo tra il 1968 ed il 1971 e di ben 10 titoli nazionali tra pista e strada, e Tatiana Guderzo, medaglia di bronzo all’ultimo campionato mondiale, ma già iridata a “Mendrisio 2009”, terza classificata alle Olimpiadi di “Pechino 2008”, vice campionessa del mondo a “Verona 2004” e due volte campionessa europea in pista.

Nel corso dell’allegra tavola rotonda, condotta dal giornalista Lorenzo Franzetti, si è parlato di ciclismo femminile a 360° a partire dal dopoguerra, fino ai giorni nostri. [galleria]

Si è rivissuto, attraverso filmati inediti e foto storiche, le imprese più belle ed emozionanti delle due campionesse presenti, che hanno poi risposto alle numerose domande e curiosità dei tifosi presenti.

A fare gli onori di casa ci ha pensato il sindaco di Taino Stefano Ghiringhelli, pronto ad ospitare nuovamente la partenza delle due competizioni internazionali organizzate dalla Cycling Sport Promotion di patron Mario Minervino il prossimo 24 marzo: il Trofeo Binda – Comune di Cittiglio e il Trofeo Da Moreno.

Presente anche Claudio Aldegheri titolare di “Da Moreno – Dove tutto costa meno”, main sponsor del “Trofeo Da Moreno Nations’ Cup Junior Women” e grande amico della Cycling Sport Promotion.

«E’ un vero piacere essere qui questa sera – ha affermato una raggiante Tatiana Guderzo -, non ho dimenticato il grande tifo che il gruppo di appassionati di Taino mi ha rivolto all’ultimo campionato del mondo di Innsbruck. Per questo invito tutti voi il prossimo 24 marzo a sostenermi con lo stesso entusiasmo anche al Trofeo Binda… vi aspetto!».

Prima del talk show una prelibata cena a base di polenta, spezzatino, gorgonzola e tanto altro ha permesso di raccogliere fondi per la manutenzione dell’ormai celeberrimo “Tainenberg”, che lo scorso anno ha ospitato il Campionato Italiano Under 23 e che il prossimo 11 maggio ospiterà il 9° Trofeo Corri per la Mamma e 9° Trofeo Giuseppe Giucolsi a.m. – 5° Coppa dei Laghi Trofeo Almar gara ciclistica riservata alle categorie U23 maschile con partenza e arrivo a Taino e valevole come Campionato Regionale Lombardo e Gran Prix Ciclistico Nazionale Universitario Under 23.