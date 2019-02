Tricolori indoor di Rimini: il Varesotto gioca le sue carte

È ormai un classico appuntamento di fine febbraio, quello di Rimini, con i campionati italiani indoor di tiro con l’arco per i quali si è qualificata una nutrita pattuglia di atleti tesserati per le società del Varesotto, capace spesso di tornare dalla riviera romagnola con un buon carico di allori.

Il volto più noto rimane quello di Michele Frangilli, 42 anni e tre medaglie olimpiche al collo (una per metallo, con la chicca dell’oro a squadre vinto a Londra): il campione di Gallarate è in buona forma come dimostra il titolo tricolore vinto di recente a Bisceglie nella specialità della Targa.

La società di Frangilli, la Compagnia Arcieri Monica (CAM) porterà a Rimini quattro squadre: senior maschile (con l’olimpionico ci sono William Rossi e Mirko Monti), la senior femminile (Carla Frangilli, Ilaria Calloni e Stefania Monzani), la junior maschile (Riccardo Maggioni, Samuele Ghiraldini e Luca Vaglietti) e la junior femminile (Elisa Coerezza, Giulia Andreetta e Marta Comunetti). Presente anche l’accoppiata del Mixed Team che presenta Eleonora Grilli, azzurrina e campionessa uscente del compound juniores, e Fabio Randazzo che è campione juniores di Targa.

Nell’arco Olimpico saranno presenti con la sua squadra senior maschile anche gli Arcieri Varese che schierano in pedana Rolandi, Cazzaniga e Gregorio. Nel femminile dell’Olimpico anche la seniores femminile degli Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo con Cantù, Moltrasio e Rovelli. Nell’individuale ci sarà anche un portacolori degli Arcieri Valceresio, Luca Zago.

I Tre Torri sarà impegnata soprattutto nelle gare del Compound visto che saranno in gara con tutte le proprie formazioni: la seniores maschile (Uggeri, Laudari, Vicini), la seniores femminile (Vailati Facchini, Papa, Zingaro), la master maschile (Lombardi, Rugiero, Vailati Facchini) e soprattutto la master femminile di Lavazza, Crespi e Bonalli fresca di record. Presenza nel Compound anche per gli Arcieri Castiglione con Antonio Pompeo.

Il club cardanese parteciperà infine alle gare di Rimini anche nell’arco Nudo con la master femminile (Alberici, Salmoirago, Varisco).