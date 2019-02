Un altro passo in Regione per il rilancio della “Cittadella delle Emergenze e Urgenze”

Un altro passo verso il rilancio della “Cittadella delle Emergenze e Urgenze” nell’ex mercato ortofrutticolo delle Fontanelle tra Vedano Olona e Malnate.

Stamattina in Regione Lombardia il presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli e il consigliere delegato alla protezione civile Alberto Barcaro hanno incontrato il governatore Attilio Fontana, l’assessore al territorio e alla protezione civile Pietro Foroni e il sottosegretario agli interni Stefano Candiani, alla presenza anche del consigliere regionale varesino Giacomo Cosentino, per discutere sul progetto.

“Abbiamo avviato il percorso per la valorizzazione e la riqualificazione del Polo della Sicurezza provinciale, destinato a diventare un punto di riferimento a livello regionale – spiega il presidente Emanuele Antonelli – Regione Lombardia e il Ministero degli Interni hanno garantito il loro impegno per la realizzazione di un accordo di programma tra le istituzioni che possa finalmente dare vita a questa struttura finora colpevolmente sottoutilizzata, nonostante le grandi potenzialità di una centrale operativa strategica per affrontare le emergenze. Sono certo che il senatore Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione Civile che nel 2013 tagliò il nastro della riqualificazione della struttura delle Fontanelle, sarà fiero di questa iniziativa e da lassù ci darà la spinta che serve per concretizzarla al più presto”.

Nella Cittadella delle Emergenze e Urgenze confluiranno una serie di organi di sicurezza regionali e provinciali con le sedi logistiche di Areu, Protezione Civile provinciale e Vigili del Fuoco.

“Alla luce della drammatica emergenza incendi che il Nord Varesotto ha vissuto nelle scorse settimane, l’impegno per l’attivazione di una struttura come quella del Polo della Sicurezza delle Fontanelle è fondamentale per dare risposte concrete sul fronte delle emergenze presenti e future – sottolinea Alberto Barcaro, consigliere provinciale delegato alla sicurezza – il gioco di squadra tra Provincia, Regione e Ministero degli Interni è una garanzia dell’impegno condiviso per portare a compimento questo progetto”. La Provincia si è impegnata a studiare anche dal punto di vista finanziario la soluzione più adeguata per rendere possibile il rilancio della struttura.

“L’idea del progetto – ha spiegato Fontana – si è fatta più forte dopo i grandi incendi che hanno recentemente colpito la nostra regione. In quelle occasioni abbiamo avuto prova dell’opportunità di stringere la collaborazione e il coordinamento fra le forze che intervengono in caso di emergenza, Vigili del Fuoco e Protezione civile in primis. E sono convinto che questo nuovo modello diventerà un’eccellenza da esportare in tutt’Italia”.

“Le migliori soluzioni – ha aggiunto Candiani – nascono dalla collaborazione su territorio fra le istituzioni, e l’obbiettivo di collaborare con Regione e Provincia di Varese per arrivare a una struttura organica di soccorso e gestione delle emergenze sul territorio ci dà la possibilità di costruire una proposta che può essere d’esempio per tutto il Paese. Ci crediamo e lavoreremo per giungere alla migliore soluzione”.