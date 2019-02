Un anno con la Polizia Locale: tra furbetti del parcheggio, distratti e incidenti mortali

Si torna a morire sulle strade di Busto Arsizio, aumentano anche gli incidenti con feriti e nel contempo aumentano anche i controlli e le sanzioni.

Il report della Polizia Locale 2018 è stato presentato questa mattina a Palazzo Gilardoni dal sindaco Emanuele Antonelli insieme all’assessore alla Sicurezza e alla Viabilità Massimo Rogora e al comandante della Polizia Locale Claudio Vegetti.

L’occasione è stata utilizzata anche per consegnare le onoreficenze agli agenti con 25 anni di servizio. Quest’anno il riconoscimento è stato consegnato al commissario capo Maria Cristina Fossati, al vicecommissario Giuseppe Vaccarino, al sovrintendente Deborah Palmiotto, al sovrintendente Emanuela Bordegoni e al sovrintendente Mauro Morandi. Assente per malattia Claudio Fumagalli, anche lui premiato.

I dati dicono che c’è stato un aumento degli incidenti senza feriti (dai 186 del 2017 ai 288 del 2018), quelli con feriti sono passati da 274 a 323. Ad impressionare è il dato sui morti: nel 2018 sono stati 5 contro gli zero dell’anno precedente. Sono aumentati da 34 a 42 gli investimenti di pedoni, i tamponamenti sono passati da 64 a 104, i frontali da 137 a 222. Numeri che fanno il paio con l’aumento dei comportamenti scorretti al volante come l’uso del telefonino con 472 casi accertati nel 2018 contro i 444 dell’anno precedente, un numero in continua crescita.

Sono aumentati anche i controlli e non solo per l’uso dei telefonini alla guida. I posti di controllo fissi e dinamici, gli alcol test (quasi raddoppiati da 1455 a 2507). Grazie ad un corso di aggiornamento di alcuni agenti sono iniziati anche i controlli per gli autotrasportatori ed è emerso che la metà dei controllati non era del tutto in regola (52 violazioni su 91 veicoli).

Per quanto riguarda la sicurezza urbana sono aumentati i Daspo urbani (da 1 a 11), gli interventi per la prostituzione su strada (da 52 a 96), l’accattonaggio molesto (da 34 a 64), la detenzione e il consumo di bevande alcoliche su area pubblica (da 12 a 61).

Le multe sono un capitolo doloroso per tutti ed emerge che a Busto Arsizio in molti non pagano la sosta nei parcheggi blu. I soli accertatori della sosta (che sono 4) hanno staccato 24.465 multe per sosta vietata e di questi moltissimi non avevano pagato il parcheggio. In tutto le violazioni al codice della strada sono state 36759 (33.553 nel 2017) tra agenti in strada, agenti in ufficio (Vista Red e varchi con telecamera) e ausiliari della sosta.

La Polizia Locale, inoltre, durante l’anno si è impegnata nella promozione e diffusione del controllo di vicinato, fortemente voluto dall’assessore Rogora, e nell’educazione stradale nelle scuole con il progetto Viabilandia.

Il comandante Vegetti ha voluto ringraziare il sindaco e l’assessore per aver «messo a disposizione importanti fondi per nuove strumentazioni come le bodycam (ne sono state acquistate 6), un nuovo autovelox, una nuova vettura di servizio e un nuovo, veloce e preciso alcol test». Non solo: l’amministrazione ha anche stanziato 200 mila euro per nuovi semafori intelligenti e 180 mila euro per la realizzazione della rotatoria in piazzale Somalia a Borsano. Si attende l’esito di un bando regionale, infine, per ottenere fondi importanti finalizzati alla realizzazioni di opere per la sicurezza stradale: spartitraffico, rialzi pedonali e altre opere.

Il sindaco Antonelli, dopo aver premiato gli agenti ha commentato: «Sono una sessantina ma fanno un lavoro enorme. Bravi i nostri agenti perchè trovano tempo anche per educare i bambini alla sicurezza stradale. Fanno miracoli».

Soddisfatto anche l’assessore Rogora: «Sono bravissimi e ormai preparati a livello universitario. L’agente di Polizia Locale di oggi non è più quello di 20 anni fa che era equiparabile ad un accertatore della sosta di oggi – ha detto Rogora – lavoreremo per migliorare le loro dotazioni e la sicurezza dei cittadini».