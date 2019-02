Varese Calcio, arriva la penalizzazione. Il futuro rimane un grande punto di domanda

Un’altra settimana è passata senza che le parole del proprietario e unico rappresentante della società, Claudio Benecchi, espresse domenica scorsa in tribuna a Viggiù, diventassero realtà.

L’unico esponente della società biancorossa si era ripetuto più volte annunciando novità in settimana, ma notizie non ne sono arrivate.

In tutta la settimana, senza contare il mercoledì sera già raccontato con il “Franco Ossola” chiuso e la Varesina in attesa nel piazzale antistante lo stadio, tre sono state le notizie legate al Varese: la sconfitta a tavolino – con punto di penalizzazione e multa allegati -, la richiesta arrivata al Comitato Regionale Lombardo di spostamento delle prossime gare casalinghe a Viggiù e che per la fase nazionale di Coppa Italia i biancorossi riposerebbero alla prima giornata il 27 febbraio; fantascienza pensare alla Coppa Italia in questo momento, ne siamo consapevoli.

Il futuro rimane avvolto in folte nubi nere, dalle quali – ad ora – non si intravede l’uscita. Non si sa se vedremo ancora il Varese in campo da qui alla fine della stagione.

Domani – domenica 17 febbraio – il Varese dovrebbe scendere in campo a Fenegrò. Dando per scontata la rinuncia della prima squadra, che tristemente rimane ferma aspettando sviluppi dalla proprietà, si presenterà ancora la juniores?

Nel caso in cui la società biancorossa non si riuscisse a presentare domani a Fenegrò salirebbero a due le partite mancate; a quattro ci sarà l’esclusione dal campionato.

Insomma, l’unica notizia positiva è che con il passare delle settimane una fine si avvicina. Resta da capire se sarà ingloriosa.