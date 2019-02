Vespa ospite di Rasizza per parlare delle sfide politiche, economiche e sociali

Il Sogno che Va è un format ideato da Rosario Rasizza, presidente di Assosomm e amministratore delegato di Openjobmetis, unica agenzia per il lavoro italiana quotata in Borsa, per portare a Varese momenti di riflessione sui temi di attualità economica, politica e sociale. “L’Italia: le sfide politiche, economiche e sociali del 2019” è il titolo dell’incontro che si è tenuto venerdì 22 febbraio e che ha visto, tra i protagonisti, il giornalista Bruno Vespa e il direttore generale Fondazione Censis Massimiliano Valerii.