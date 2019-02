Via Carcano: dopo la demolizione, arriva il parcheggio a 2 euro

Dopo la demolizione della segheria Fidanza, lo spazio che si è creato in via Carcano diventerà, almeno provvisoriamente, un parcheggio.

L’ipotesi, già fatta in sede di demolizione, è da qualche giorno diventata una delibera di giunta, che prevede la concessione in comodato gratuito da parte della Società Vicom S.r.l. delle aree di Via Carcano liberate dai ruderi. Il comodato ha un limite temporale piuttosto stretto, almeno per il momento: è fissato infatti al 30 settembre 2019, in attesa che si definisca il masterplan del progetto stazioni, che deciderà a sali usi è prevista l’area.

Insieme all’acquisizione per comodato, la delibera di giunta ha anche dato mandato ad AVT di acquisire la disponibilità dell’area in questione, adibendola “in via provvisoria e sperimentale, a parcheggio a rotazione al servizio della collettività”.

Sarà quindi l’Azienda Varesina Trasporti Mobilità Srl, partecipata al 100% dal Comune di Varese e affidataria di tutti i parcheggi comunali cittadini, a provvedere agli interventi necessari per il ripristino funzionale dell’area, assumendone quindi i relativi costi.

L’atto di indirizzo deliberato in giunta fissa anche prezzo della sosta in quel parcheggio temporaneo: chiede infatti che avvenga in conformità alle tariffe attualmente in vigore per il parcheggio di via Cimone e via Marrone, cioè pari a 2 euro per la sosta di giornata intera, da lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00 con concessione d’uso agli abbonati utenti frequenti e pendolari.

Il provvedimento di giunta è stato dichiarato “immediatamente eseguibile”: è possibile perciò che il parcheggio si concretizzi in pochissimo tempo, secondo le previsioni intorno alla metà di marzo.