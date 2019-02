Vicepresidenza varesina per Italia Madre, il partito di Irene Pivetti che guarda alle PMI

C’era anche l’imprenditore ex leghista Marco Colombo al fianco di Irene Pivetti durante la presentazione del nuovo progetto per le europee di Italia Madre, il partito che ambisce a rappresentarsi gli interessi dei territori e delle piccole e medie imprese nel campo de centrodestra.

La presentazione nazionale, al quale hanno partecipato un centinaio di persone, si è svolta al Four Season Hotel di Milano da dove sono state lanciate le prossime iniziative in vista della scadenza elettorale e Marco Colombo è stato nominato vicepresidente nazionale.

«Ho accettato volentieri di stare al fianco di Irene Pivetti in questa iniziativa – spiega Colombo -. Il nostro obiettivo è rappresentare gli imprenditori e tutelare e promuovere il secolare sapere del made in Italy. Io farò da collegamento con le microaziende del tessuto economico nazionale per portare Irene Pivetti a sedersi ai tavoli internazionali dove impegnarsi per le nostre istanze».

Italia Madre sta preparando anche le liste elettorali per le europee che vedranno capolista proprio la Pivetti e «una rappresentanza al 90% di imprenditori».