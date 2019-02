I vigili del fuoco salvano un bellissimo gufo rimasto impigliato

L’animale impaurito era rimasto impigliato per ore nella rete di bordo campo nel centro sportivo dei Premaggi a Germignaga. Se no sono accorti per primi gli addetti alla struttura che, vista la particolarità dell’animale, hanno preferito richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Galleria fotografica Salvato un gufo rimasto impigliato a Germignaga 4 di 9

Si trattava di uno splendido esemplare di gufo che intorno alle 17.30 di martedì 5 febbraio è stato liberato dalla squadra intervenuta sul posto e portato alla clinica veterinaria Maggiore di Luino.

A seguito di una visita veterinaria l’animale è stato preso in cura dalla struttura. Il personale medico sta interpellando gli enti preposti alla presa in carico del rapace.