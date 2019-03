1° Torneo Tennis 4 All Fisdir, lo sport che fa bene

La Delegazione Lombardia della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali in collaborazione con ASD Rugbio e con il patrocinio del Comune di Uboldo organizza per domenica 24 Marzo il 1° Torneo Tennis 4 All FISDIR.

L’iniziativa che si svolge al centro Sportivo Comunale di Uboldo in via Manzoni vuole essere una giornata di propaganda tennistica e prenderà il via alle ore 9,00 per concludersi alle ore 18,00.

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo.

Per informazioni: Referente FISDIR Lombardia Giuseppe Borghi – tel. 3394697186