800.000 euro per rendere la Lombardia più attrattiva per le imprese

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato il protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) per la collaborazione in materia di attrazione degli investimenti esteri e l’attuazione del relativo piano d’azione 2019-2020 con uno stanziamento di 832.000 euro.

Si tratta del rinnovo di un protocollo triennale con il MiSE e ICE, sottoscritto la prima volta nel 2015, di collaborazione e condivisione di obiettivi, strategie e strumenti per attrarre investimenti sul territorio regionale. «L’attrattività è la naturale pre-condizione per la Competitività; se i nostri territori con infrastrutture e servizi diventano attrattivi – ha dichiarato l’assessore – le imprese potranno aumentare la capacità competitiva. I rapporti con il Mise e l’Ice sono fondamentali perché la collaborazione fra le istituzioni e la sinergia fra pubblico e privato sono basilari, per portare valore aggiunto al nostro tessuto produttivo».

L’adesione regionale al Protocollo permette di partecipare in maniera strutturata a iniziative congiunte in Italia e all’estero coordinate da ICE-Agenzia, per la promozione delle opportunità di investimento sul territorio e, in particolare, di quelle censite nell’ambito del Programma AttrACT e pubblicate sulla piattaforma attractlombardy.it. Il progetto Attract mira infatti a raggiungere importanti obiettivi in tema di ‘attrattività’ dei territori: valorizzare l’offerta territoriale dei Comuni lombardi, quali motori dell’economia regionale; promuovere le opportunità di investimento lombarde mappate in Italia e all’estero e creare

percorsi di aggregazione tra i principali stakeholder del territorio, attraverso il consolidamento del sistema di relazioni per armonizzare l’intervento dei vari attori locali a supporto degli investitori.