Ad Arnate si inaugura la nuova parete d’arrampicata, iniziativa Cai-Comune

Tutto pronto a Gallarate per l’inaugurazione della parete di arrampicata all’interno della palestra della scuola primaria Cesare Battisti, ad Arnate: la cerimonia del taglio del nastro è prevista sabato 23 marzo, alle 9.45 (ingresso da via Bellora, laterale di via Leonardo Da Vinci).

Annunciata a ottobre 2018, la “struttura di arrampicata artificiale indoor” (foto d’archivio) è stata realizzata nella palestra delle scuole primarie del quartiere Arnate, appunto con una partnership tra Comune e sezione Cai Gallarate.

Il costo di realizzazione e manutenzione per dodici anni è di 37 mila euro: il Comune si farà carico complessivamente di 13mila euro, il Cai di 24mila. La struttura sarà poi gestita dal Cai per dodici anni, saranno avviati anche progetti con la scuola.