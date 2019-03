L’ adunata alpini 2019 sarà a Milano: il momento di ritrovo nazionale indetto dall’Associazione Nazionale degli Alpini richiamerà nella città lombarda più di 100mila persone.

Quando sarà l’ adunata alpini 2019?

L’adunata degli alpini a Milano sarà nel secondo week end del mese, dal 10 al 12 maggio 2019.

Il centenario dell’associazione Nazionale Alpini

Un raduno che quest’anno avrà una valenza ancora più profonda per gli alpini di tutta Italia: il 2019, infatti, è il centesimo anno di di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini che proprio a Milano mosse i suoi primi passi l’8 luglio del 1919.

Il quartier generale

In vista dell’evento all’ex casello daziario di Porta Volta è stato istituito il quartier generale organizzativo del grande appuntamento in programma nel maggio 2019. Lo spazio è stato inaugurato il 5 ottobre del 2018.

Le parole del sindaco Beppe Sala

Il sindaco di Milano, annunciando che la città avrebbe ospitato l’adunata 2019, ha detto: “La solidarietà, la laboriosità e la sobrietà sono valori alpini che Milano da sempre fa propri, condividendo quindi in pieno lo spirito di sacrificio e abnegazione di cui gli Alpini sono testimonianza. Sarà una grande festa, autenticamente popolare, che porterà a Milano tanta allegria ma anche i migliori valori della nostra comunità. Sarà un onore e un piacere poter abbracciare tutti gli Alpini d’Italia e del Mondo, rafforzando un legame vivo e profondo con la nostra Città. Milano vi aspetta”.

Dove prenotare

Nel il sito ufficiale del Comitato Organizzatore della Adunata Nazionale degli Alpini è previsto uno spazio per le richieste di prenotazione on line di alloggi collettivi, piazzole per camper e tende, richieste di partecipazione di cori e fanfare.

Che cos’è l’adunata nazionale degli alpini

L’adunata nazionale è una manifestazione che si svolge ogni anno nella seconda settimana di maggio in una città scelta, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo Nazionale. La prima Adunata, che allora si chiamava Convegno nazionale, si svolse sul Monte Ortigara nel settembre 1920. L’adunata si svolge in più giorni e ha suo culmine la domenica con la sfilata di decine di migliaia di alpini per le strade della città ospitante.

L’edizione del 2020

Dopo quella di Milano di quest’anno la prossima edizione del 2020 dell’adunata sarà ospitata da Rimini.

Il manifesto dell’adunata degli alpini

Il manifesto ufficiale dell’Adunata 2019 – opera di Tiziano Tavecchio di Castelmarte (Como), socio della Sezione Ana di Como- rappresenta il forte legame tra Milano e gli Alpini, tramite la comune devozione alla Madonna. In questo caso la “Madunina tuta d’ora” che, adorna del Tricolore, domina con il suo profilo la scena. Nella parte inferiore del manifesto lo skyline del capoluogo lombardo, dai suoi monumenti-simbolo fino ai nuovi grattacieli di City Life e Porta Nuova. Sotto al logo dell’Ana, una penna nera con la nappina rossa che svetta dal numero 92.



La medaglia dell’adunata

La medaglia della 92a Adunata è disegnata da Alessio Famlonga di Lurago d’Erba (Como), socio della Sezione Ana di Lecco. Sul lato frontale, la sagoma inconfondibile del Duomo di Milano, sormontata da tre penne alpine – con nappina bianca, rossa e verde – che si elevano al cospetto delle guglie. Sul retro, i loghi del Comune di Milano e dell’Ana, contornati dalle date dell’Adunata (10, 11 e 12 maggio 2019) e del Centenario (1919-2019). Le medaglie saranno acquistabili nei giorni dell’Adunata al costo di 5 euro presso i punti vendita autorizzati.