Al Lac grande musica con la “piccola” sinfonia di Beethoven

L’Orchestra della Svizzera italiana e il direttore principale Markus Poschner proseguono la rilettura dei capolavori di Beethoven con l’esecuzione di una delle sinfonie più originali, l’Ottava.

Giovedì 28 marzo alle 20.30, a conclusione del programma del penultimo appuntamento con OSI al LAC, Markus Poschner e l’OSI interpreteranno l’estrosa e sorprendente Ottava sinfonia di Ludwig van Beethoven.

«La “piccola” sinfonia in fa maggiore (così fu chiamata per distinguerla dalla “grande”, la Pastorale) fu la meno compresa al suo apparire – si legge nella presentazione del concerto – Oggi invece si ammirano l’arguzia e la straordinaria consapevolezza stilistica dell’autore».

Nella prima parte del concerto il violoncellista tedesco Maximilian Hornung (nella foto) sarà il solista della densa Sinfonia concertante per violoncello e orchestra che Sergej Prokof’ev scrisse per il grande Mstislav Rostropovič rielaborando uno sfortunato concerto precedente. A Prokof’ev farà seguito un brano di surreale inventiva dovuto ad uno dei maggiori compositori moderni, l’ungherese György Ligeti. Si tratta del provocatorio e apertamente ironico Poema sinfonico per 100 metronomi, l’invenzione di Johann Mälzel, a cui Beethoven dedicò un canone inserito nell’Allegretto dell’Ottava sinfonia.

Il concerto del 28 marzo 2019 sarà trasmesso in diretta radiofonica su RSI Rete Due.

La prevendita dei biglietti per OSI al LAC è effettuata presso la biglietteria del LAC a Lugano in Piazza Luini 6 (dal martedì alle domenica, 10-18), online su luganolac.ch e nei punti vendita Ticketcorner (Manor, Uffici postali).

Informazioni: www.osi.swiss