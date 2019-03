Al Museo del Tessile la terza edizione della Fiera del Disco e del Vintage

Domenica 17 marzo il Museo del Tessile ospiterà la terza edizione della Fiera del Disco e del Vintage organizzata dall’Associazione Culturale 33&45, in collaborazione con Double Side, Soundtracks Blues Festival e con il supporto dell’Amministrazione comunale e del Distretto del Commercio.

La fiera si conferma come l’appuntamento più importante della zona per gli appassionati: circa gli 40 espositori coinvolti per questa edizione, come sempre ad ingresso gratuito.

In mostra materiale fonografico, libri, film, rarità, gadget, creazioni artistiche e 2nd hand, per tutti i gusti, i generi e le età: dal più raffinato collezionista, al curioso musicofilo, dal maniaco di vintage e memorabilia, a chi è sempre in cerca di buoni affari di seconda mano; anche solo per ammirare il materiale presente, veri e propri oggetti di culto oppure semplici ricordi aventi il fascino delle epoche passate!

Il tutto a partire dalle ore 10:00 fino alle 19:00, presso le sale gemelle del Museo, con ingresso gratuito dagli accessi di via Volta 6 e di via Galvani 2, con servizio bar e ristoro per tutta la durata dell’evento.

È inoltre aperto a tutti l’invito di portare dischi, libri e materiale vario da scambiare con gli espositori.

Novità di questa edizione, un piccolo concorso a premi che permetterà a due visitatori estratti a sorte di vincere un disco. Per registrarsi e quindi per poter partecipare: http://www.fieradeldisco.com/modulo-contest-e-promozioni.html

Una curiosità: arriverà il giorno in cui ci dimenticheremo dei buoni vecchi 33 giri? No. Almeno non prima dei prossimi 40 mila anni: è questa la durata prevista della missione della sonda Voyager, al cui interno si trova il Voyager Golden Record, disco long-playing che contiene suoni e immagini selezionate al fine di portare le diverse varietà di vita e cultura della Terra alle popolazioni intergalattiche.

«I’m feeling mighty fine this morning, I’ve got good music on my radio»

Chuck Berry

Link evento-facebook: https://www.facebook.com/events/2213665148856771/

Contatti:

info@fieradeldisco.com

3888262495.