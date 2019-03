Al via la stagione al Monastero di Torba, un luogo tutto da scoprire

“Ci sono ciclisti che, attraversando la ciclabile in settimana, vedono il Monastero e incuriositi salgono a chiedere informazioni. Poi non si fermano, essendo in tenuta sportiva, ma tornano nel fine settimana con le famiglie”. Il rapporto del Monastero di Torba con l’ambiente circostante è fatto anche di questo: della sorpresa di chi si imbatte per caso nel sito FAI e trasforma e lo stupore nella volontà di conoscere meglio una ricchezza del territorio.

A raccontarcelo è Elena Curti, che accoglie i visitatori e racconta loro il valore storico del luogo, le cui origini si ricollegano all’epoca longobarda e al IV-V secolo d.C. “Un altro richiamo fondamentale sono le giornate FAI di primavera, quando non solo arrivano turisti da lontano, ma anche tante persone che abitano nei paesi qua intorno. Consultando l’elenco dei beni aperti, scoprono di avere il Monastero a poca distanza da casa, così arrivano da noi. Spesso a quella visita ne seguono delle altre, durante l’anno, perché restano colpiti dal luogo e scoprono inoltre tutti i nostri eventi”.

Il complesso monumentale, che venerdì 1 marzo ha riaperto le porte, ha già in calendario diverse date: “Si parte con sabato 9 marzo e i festeggiamenti per il Carnevale, quando accoglieremo i bambini in maschera, ci saranno poi le giornate FAI di primavera, il 23 e 24 marzo e la data del 14 aprile, con la nostra mostra mercato ‘Fiori al Monastero’. Un altro momento fondamentale sarà Pasquetta – spiega Curti – quando le famiglie potranno venire a fare pic-nic sul prato antistante il Monastero”. Arrivando al sito, ci si imbatte in un’area delimitata dove ci sono dei lavori in corso: è la novità del 2019 per tutti gli appassionati del luogo: “E’ iniziata un’opera di riqualificazione del fienile – spiega Elena Curti – si tratta di una miglioria molto importante perché era dagli anni ‘80, da quando il fondatore del FAI Renato Bazzoni scoprì il Monastero, che il complesso monumentale non subiva delle grandi trasformazioni”.

Tutto pronto per una nuova stagione di attività e visite, quindi, con la speranza che il tempo sia favorevole e i turisti interessati a scoprire le ricchezze del luogo: guardando le prenotazioni del ristorante ‘La cucina del sole’, situato all’interno del complesso, le premesse ci sono. “Abbiamo il tutto esaurito per le domeniche di maggio, per le Comunioni e le Cresime- racconta la responsabile della ristorazione Veronica Albizzatini – il ristorante si muove di pari passo con il Monastero e numerose famiglie ci scelgono perché interessati al pacchetto menù +biglietto d’ingresso al sito: oltre ad offrire ai loro ospiti un pranzo possono condividere con loro una visita dal valore culturale e storico”.

Il Monastero di Torba è in Via Stazione 2 a Torba di Gornate Olona: il sito è aperto da mercoledì a domenica, oltre che nei lunedì e martedì festivi, ore 10:00 – 18:00. Per informazioni 0331 820301, faitorba@fondoambiente.it.