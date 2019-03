Al via i lavori per il nuovo pontile a San Martino

(nella foto: il lago nella zona di San Martino, dove verrà realizzato il nuovo pontile)

Sono iniziati ieri a Brusimpiano i lavori preliminari per la realizzazione del nuovo pontile in località San Martino, nell’ansa di Brusimpiccolo.

Si tratta di una nuova struttura galleggiante, con 62 posti barca fissi che verranno assegnati a contratto di locazione annuale, che sostituisce il pontile prima collocato nei pressi dell’imbarcadero di piazza Lago.

Un intervento che permetterà di valorizzare la zona centrale del lungolago di Brusimpiano, come spiega il sindaco Fabio Zucconelli: «La nuova sistemazione del pontile a posti fissi all’esterno della zona centrale permette di sottolineare il pregio ambientale del lago nella zona della piazza, che resta così completamente privo di barche. Inoltre si alleggerisce il centro di Brusimpiano dalla presenza di traffico spostando verso l’esterno le auto di chi utilizza la barca, senza frequentare il paese».

Il nuovo pontile avrà un costo complessivo di 300mila euro, e sarà realizzato grazie ad un cofinanziamento di Regione Lombardia e dell’Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla.

L’intervento si affianca alla recente sistemazione dei due pontili posizionati vicino all’imbarcadero. I vecchi sono stati rimossi e sostituiti con due nuove strutture da 8 posti ad uso turistico, con attracco gratuito fino a 4 ore.

A completare il quadro dell’ammodernamento delle strutture per la navigazione, a breve inizeranno anche i lavori di sistemazione all’imbarcadero, tornato in funzione la scorsa estate con il ritorno del servizio della Società di Navigazione del Lago di Lugano che fa scalo a Brusimpiano due volte al giorno, alla mattina e al pomeriggio collegando sia la parte italiana che quella Svizzera: «Sarà rinnovata la pavimentazione del pontile e sarà posizionato un ulteriore palo per l’attracco dei traghetti su richiesta della Società di navigazione, che anche quest’anno farà scalo a Brusimpiano».