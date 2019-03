Alla Boragno Pietro Bartolo il medico degli sbarchi a Lampedusa

Sabato 23 marzo alle 17 la Galleria Boragno ospiterà Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che fin dal 1992 è responsabile del presidio sanitario e si occupa delle prime visite a tutti i migranti che sbarcano sull’isola e soggiornano nel centro di accoglienza. Bartolo ha raccontato la sua esperienza in due libri, il più recente dei quali, “Le stelle di Lampedusa”, è stato pubblicato da Mondadori nel 2018. In quest’opera il medico si focalizza sulla storia di Anila, una bambina di soli 10 anni arrivata in Italia senza i genitori, ricostruendo il suo lungo viaggio e la ricerca della madre già approdata in Europa. Bartolo presenterà il libro in dialogo con il dottor Paolo Storni; l’evento, dal titolo “Prima fermata Lampedusa”, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Il Prisma, che venerdì 22 marzo alle 21 ospiterà l’autore presso la sala convegni del CESIL di Castellanza (via Pomini 13) per un’intervista con il direttore di VareseNews Marco Giovannelli.